A szokásokhoz híven vasárnap a helyi kulturális csoportok is bemutatkoztak. Reggel ünnepi, zenés szentmisét tartottak a római katolikus templomban, amelyen Erős Gábor országgyűlési képviselő is részt vett, és amelyen a Schrattenbachi Fúvószenekar is közreműködött. Ezután a rendezvénytéren az óvodások, az iskola német nemzetiségi tánccsoportja lépett fel.

Koncertek

Pénteken este DJ Bufi retró diszkóra várta az érdeklődőket, hétvégén az esti órákban neves fellépők szórakoztatták a közönséget. A Bikini együttes tagjain sem fog az idő, népszerűségük máig töretlen. Serbán Attila popslágerekkel fakasztotta dalra a publikumot, a Black Velvet partizenekar könnyedebb nótákkal érkezett. Vasárnap Csepregi Éva és Végvári Ádám Neoton-slágerekkel örvendeztette meg a rajongókat. A rendezvényt a Memory Band koncertje zárta.

A Tát Nyugdíjas Klub Vegyeskórusa, a III. Béla Általános Iskola Gyerekkórusa, a Táti Német Nemzetiségi Asszonykórus, illetve a Táti Férfikórus műsorát követően nyolc év elteltével újra közös koncertet adott a Schrattenbachi Fúvószenekar és a Táti Német Nemzetiségi Fúvószenekar. A két együttesnek 1986 óta van baráti kapcsolata egymással, a felek immár tizenötödik alkalommal találkoztak. A mostani közös koncerten Merz Jürgen és Szladik Tibor vezényelték a zenészeket, a közösen játszott szerzemények sem hiányozhattak a műsorból.

Hétfőn délelőtt Turi Lajos polgármester fogadta a bajor­országi delegációt.