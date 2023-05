A Florens című kiállítás számos témát vonultat fel a központi elem, a virágok mentén, de a kompozíciók zöme mégis csak absztraktnak mondható. Absztrakt, miként egy-egy virág vagy annak részlete is elvont mintázatot ad a szemlélőnek. A kiállításnak otthont adó Duna Múzeum társszerve, az Országos Vízügyi Igazgatóság honlapján így ír a fenti megközelítésről:

A festéssel néhány éve kezdett foglalkozni; eleinte a munkához nem használt vizuális ötleteit formálta képekké, majd egyre inkább érzelmi behatásokat, a világról való, szavakkal nem megfogalmazható gondolatait fogta ecset végre. Ma leginkább a lényegire redukált geometrikus és organikus, részben figurális alakzatok és formák összjátéka érdekli őt.

Az intézmény földszintjét lévő Európai Közép Galériában berendezett tárlathoz minimális információt adott a művész. Másokkal eltérően, akik életrajzzal vagy külön a tárlathoz írt magyarázó szöveggel szolgálnak, ezúttal csupán a képek címeit, méreteit, keletkezésük évének adatát kínálta a közönségnek. A markáns, szinte csak az alapszínekkel és azoktól szűken eltávolodó változataival kombináló festő például Melancholia, Beton kolibri, Lux creature, Your Journey, Green Infuse Dream, All the bright places vagy Yellow Submarine címekkel élt az esztergomi kollekció esetében. Élesen elkülönülő fény és színfoltok, egyszerre üde és meditatív kompozíciók, kibogozhatatlan harmónia és ismerős hétköznapi jelenetek váltják egymást képein.

Lázár Katalin egyik kritikusa így fogalmazott a most Esztergomban látható Florens című képkollekciója láttán: „Lázár munkáiban egyfajta mély zsigeri életöröm érződik; képei a színek ezerféle árnyalatára való rácsodálkozás, az egymáson való rétegek, a tiszta színek, a fehérek, a mély és élénk árnyalatok élvezete érződik. Nem elégszik meg a festékszínek palettájával; szereti neonszínű rétegekkel „bevilágítani” a képeit. A textiles hatást nem lehetne letagadni: az ornamensek, organikus formák textilmintát utánzó szövevényes, de kiegyensúlyozott kompozícióba rendeződnek; egyfajta ritmikus nyüzsgésbe, élettel teli formák egymás körüli lebegésébe.”

Lázár Katalin 1999-ben a Magyar Iparművészeti Egyetemen és az Egyesült Királyságban, az University of Brighton-on majd 2001-ben Berlinben diplomázott textil- és textilművész szakon. Több önállói és csoportos kiállítása volt már, illetve kurátorként több frankfurti tárlaton is dolgozott.