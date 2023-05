Óriási sikert aratott a hétvégén a Fonóban a Tatai Szarkalábak. A népi kultúra, táncházmozgalom fővárosi fellegvárában a Nyárköszöntő Fesztiválon léptek fel. A házigazda Bem Táncegyüttes Bemberek csoportja szervezte a senior találkozót, amelyen számos különböző tájegység táncai elevenedtek meg. A Kemma.hu élőben közvetített az eseményről.

A Tatai Kenderke Néptánc Egyesület égisze alatt működő csoport ezúttal Farkas Emőke és Porvai Gergely moldvai koreográfiájával, a Kecskevásárral érkezett a színpadra, és aratott nagy sikert. A vidám, humoros előadás egyébként a közelmúltban arany minősítést is kiérdemelt a tatabányai Forgórózsa Fesztiválon megrendezett Karéjos Felnőtt és Senior Néptánc Találkozón. Legközelebb most pénteken, a Kenderke Református Alapfokú Művészeti Iskola vizsgaelőadásán láthatják őket is az érdeklődők. A népművészeti műhely közben már gőzerővel készül a Tatai Sokadalomra is, amelynek június harmadik hétvégéjén az Angolpark ad otthont.