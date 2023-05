Hagyományőrzés 1 órája

Esőben is kinyílt a Forgórózsa: fotókon a nagy, tatabányai népművészeti fesztivál

Tizenegyedik alkalommal rendezte meg a népművészet színes forgatagát Tatabánya központjában, az Ago­rában és környékén. A Forgórózsa Fesztiválra ezúttal is érkeztek határon túlról is színes viseletekbe öltözött fellépők, s a kézművesvásár is sokakat vonzott.

A legkisebbek is megmutatték magukat a Forgórózsa fesztiválon Forrás: 24 Óra Fotó: H. B.

A Forgórózsa Népművészeti Központ tizenegyedik rendezvényén ezernél is több viseletbe öltözött szereplőt láthatott a közönség. Különböző korcsoportok mérhették össze tudásukat, mások a vásárlátogatók szórakoztatására pördültek, fordultak, énekeltek a színpadon. A hatás nem maradhatott el: taps, boldog és büszke szülők, taps, éljenzés. Egy-egy műsorszám alatt a bemutató résztvevőinek rokonai telefonokkal a kezükben sorakoztak fel a színpad mellett, hogy a fellépés minden pillanata bekerülhessen a családi archívumba. Sokszínűség zenében, viseletben

Az együttesek egymás után léptek a színpadokra. Szombaton az Örökség Gyermek és Ifjúsági Néptánc Versenyen egymást követték a fiatalok az Agora színpadán. Tatabánya, Tata, Komárom mellett Tökölről, Enyingről, Győrből, Budakesziről, Budapestről, Jászfényszaruról, Gyöngyöshalásziból is érkeztek csoportok. A legtöbb együttest a hagyományőrző Kincső és Gobé zenekar kísérte, de volt olyan csoport is, aki egy különleges olasz zenei formáció dalára táncolt. A meglehetősen barátságtalan idő sem vette kedvét a látogatóknak. Sokan érkeztek, mert a megannyi gyerekprogram, népi fajátékok, zene, tánc mellett népművészeti kirakodóvásár is volt. Terítők, gyöngyök, fülbevalók, bőráru sorakozott egymás után, de a jós sátrát is sokan látogatták, s hatalmas sorok alakultak ki a csárda előtt: a frissensültek, az édes vattacukor illatának kevesen tudtak ellenállni. Borkóstoló is várta a látogatókat, s persze kellemes cigányzene. Az egyik asztalnál mosolygós lány kínálta a lakodalmas kalácsot. Hosszúhetényi különlegesség a kakaós, vaníliás mellett a piros színnel is megbolondított kalács. Régen valószínűleg természetes anyaggal, céklával színeztek, manapság már ők is ételfestéket használnak.

XI. Forgórózsa Fesztivál Fotók: Hagymási Bence

A téren felállított sátor alatt lévő színpadon is egymást követték a csoportok, különleges zenei élményt nyújtva a látogatóknak, akiknek a színpadi táncok bemutatója alatt volt lehetőségük megcsodálni a meseszép, sokszor eredeti, százéves, vagy annál is régebbi ezer színben pompázó gyönyörű viseleteket. A hagyományőrzők gálaműsorában hosszúhetényi, nyáradselyei, nyáradmagyarósi zenészek és táncosok is felléptek. Vasárnap felnőtt és szenior néptánctalálkozó után a Pannónia színei programban megyei együttesek mellett Székesfehérvárról, Badacsonytördemicről is érkeztek fellépők. A Gerzanics Magdolna Dalostalálkozó után többek között a Pünkösdi Rózsa ének­együttes és a Karaván Família is szerepelt a fesztivál színpadán.



