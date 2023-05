A Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja, Ferenczy Noémi-díjas, Babits Mihály Esztergom kultúrájáért díjas, „Pro Urbe Esztergom díjas, Érdemesés és Kiváló Művész már számos alkalommal igazolta vissza elismeréseit. Nemcsak alkotói zsenialitása, de művészet- és közösségszervező tevékenysége is ismert, 1991-ben ő is alapítója volt a méltán híres Esztergomi Művészek Céhe közösségnek. 2021-ben pedig Megyei Príma Díjat is átvehetett.

Kókay Krisztina

Forrás: Beküldött

A május 23-án, 18 órakor kezdődő kiállításmegnyitón a köszöntők és méltatás mellett zeneművészeti produkciók teszik emlékezetessé az alkalmat. Így Pálmai Árpád egyházzenész, Fehér László tárogatóművész és Pákozdi Dorina népdalénekes előadását élvezheti a publikum. A június 24-éig ingyenesen látogatható tárlat kapcsán Kókay Krisztina alkotói folyamataiba beavató sorait is közzétették. Ebben többek között ezt olvashatjuk:

Falikárpitok és festett vagy rajzolt textiljeim grafikai hatásúak, mivel grafit-és tusrajzaimból készülnek. Vonalaim, a sok apró sűrű vonal, mint betűk, szavak, mondatok kapcsolódnak egymásba, kifejezve az érzéseket, érzelmeket, üzeneteket, szavakkal ki nem fejezhető, mindannyiunkat foglalkoztató, mélyről jövő gondolatokat.