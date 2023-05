A film hangulata mellett nem lehet szó nélkül elmenni. Ez a film nemcsak a sportról szól. Úgy ránt magával, amire eddig – urambocsá! – kevés hazai produkció volt képes. Ez a film arról szól, hogyan lehet hátrányból előnyt kovácsolni, és hogyan jelenthet mindenek feletti erőt az egység. A film bizonyosságot ad arra, hogy nem feltétlenül a világ legjobb játékosai nyernek meg egy meccset – bár klasszisokból akadt bőven a csapatban. Ez a film az együttműködésről és az egységérzésről szól. Oktatófilm is lehetne, bármilyen csapatsportág játékosainak.

Vannak egészen meghökkentő pillanatok. Láthatunk például Kemény Dénes edző és a csapat közötti feszültséget, a Hulk-testű Kiss Gergelyt, Biros Péter humorát, mikor sört kért edzésen, és azt a lazaságot, ami kiemelte őt a többiek közül. Szép pillanatok voltak Kásás Tamás góljai, Benedek Tibor mentális felkészülései. Csapatként értettek egyet abban is, hogy a jó fizikai kondíció segíthet, de legalább annyira fontos fejben is megtenni mindent az első helyért. A nyilatkozatokban körvonalazódott a csapaton belüli, verekedés miatti ellentét, de láthattuk azt is, hogy mindezek ellenére milyen csodásan dolgoznak egymás keze alá a fiúk.