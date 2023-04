Jubileum

Szűcs György az emlékülésen mesélt arról is, hogy 1923. november 18-án alakult meg a Dorogi Ipartestület, melynek létrejöttében dr. Schmidt Sándor bányamérnök, a „környék aranyembere” is fontos szerepet játszott. Kitért az elmúlt évtizedek – különösképp a rendszerváltás óta eltelt idők – eredményeire is. A szervezet országos viszonylatban számos kezdeményezésben élen járt, manapság pályaválasztási tanácsadással és érdekképviselettel is foglalkozik.