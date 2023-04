A víz világnapján megnyílt kiállítás tulajdonképpen úgy adja magát, hogy Vertel József dömösi származású volt, de életén és művein keresztül is végigkísérte őt az öreg folyó. Mint lányától megtudtuk, a gyermek Vertel a folyó jegén ment át a nagymarosi iskolába, majd ifjú férfiként a folyamőrségnél szolgált. Ez a Duna-elem, motívum voltaképpen egész életén át elkísérte, számos híres munkáján visszaköszön. Tanulmányait a Képzőművészeti Főiskolán végezte.

Az utcai kiállításon látható tablókon van egy különleges sorozat, amely Vertel József 6-8 éves korában készített rajzait mutatják be, majd a pályafutása során egy az egyben, ugyanazokat a témákat feldolgozó bélyegtervei szerepelnek együtt. Így látható a visegrádi vár, a dunai gőzhajók, II. Rákóczi Ferenc illetve Széchenyi István arcmása is. A gyerekkori rajzain is látszik, hogy nem az ilyen kicsi korú gyerekektől megszokott „firkálgatós” módszerrel készültek ezek a képek, hanem határozott, egy vonallal megalkotott kompozíciók voltak.

A Duna Múzeumnál látható a tárlat

Fotós: Pöltl Zoltán / Forrás: 24 Óra

Vertel Beatrix hozzátette, hogy ez a nagyon éles lényeglátás egész családjukon végigkövethető, hiszen az ő unokája is ugyanígy rajzol, sőt maga is grafikus, aki édesapjától örökölte alkotói tehetségét. A most Esztergomban látható összeállítás úgy készült, hogy azok jelentős része a Dunához köthető, azt vagy azzal szorosan összefüggésben lévőket ábrázolja, mondta a művész lánya. Vertel József 1951-ben, a Lánchíd felújításának pályázatán vett részt, megnyerte és ezzel elindult bélyegtervezői karrierje.

Ez a szép hivatás 1993-ig tartott, több, mint negyven éven keresztül alkotott több mint ötszáz magyar bélyeggrafikát. Kétszáz bélyegtervet készített különféle országokba, de részt vett az ENSZ bélyegpályázatain is, melyeken három díjat is nyert. Elismerést kapott a Népstadion-sorért, de nyolc alkalommal kapta meg az Év legszebb bélyege-díjat is. Vertel Beatrix a kiállítás nyitónapján vallotta, hogy édesapja szellemi öröksége közé tartozik a tiszta, tömör grafikai megfogalmazás.

Ennek szép példája családjukban, hogy fiával, a formatervező, fotós Vertel-unokával együtt készítik könyveiket, de ez a fajta hagyaték, az éleslátás hagyatéka már Beatrix unokáinál is átadásra került szándékuk szerint. A Vertel József életművét felvillantó kiállítás még két hónapig lesz látható a Duna Múzeum utcafronti részén.