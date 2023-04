Míg a gyerekek játszottak, mi a húsvéti ünnepkörről beszélgettünk édesanyjukkal, az erdélyi származású Rékával, aki egy olyan locsolóverset is megosztott velünk, amelyet otthon, még lánykánt hallott többek között édesapjától és nagyapjától is.

Feltámadt Krisztus, mondják az írások, vízöntő hétfőre buzognak források. Én is elindultam ifjú kedvemre, hogy harmatot öntsek e szép növendékre. Mert ha meg nem öntöm e szép növendéket, jövő esztendőre nem virágzik szépet

− idézte fel, hozzátéve, hogy a víz megtisztító ereje, a piros tojás termékenységvarázsló volta is mind-mind benne van a húsvéti szokásokban, ahogy a megújulásba vetett hit is. Mint megtudtuk, dicsőség volt anno a legtöbb tojás összegyűjteni, de különböző játékokban utána el is lehetett nyerni azokat egymástól. És bizony, a lányoknak is dicsőség volt, hány locsolójuk volt, ahogy az szégyen, ha valakihez senki nem ment. Mindeközben pedig az egész egy közösségi élmény is, amit ma is megélhetnek azok, akik csatlakoznak a legényekhez.

Farkas Emőkétől, a Kenderke Református Alapfokú Művészeti Iskola igzagatójától megtudtuk, hogy Moldvában például egy héttel a húsvét után komaaszonyt választanak az asszonyok. Olyankor is tojást cserélnek, de azok pont fordítva vannak díszítve: fehér alapon piros a minta. A komaaszonyság pedig nem volt tréfa dolog, mindenben számíthattak egymásra azok, akik így voltak kapcsolatban egymással.