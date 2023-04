Talán a hatalmas széllökések miatt döntöttek úgy többen, hogy az otthon nyugalmát nem cserélik le a kultúrintézmény programjára. Aki eljött, annak viszont részletgazdag percek éghettek a retinájába. Szó szerint percek, ugyanis a teljes film­terjedelem 9 minutum volt. Ez valamihez kevés, valamihez pedig sok idő. Ha az volt a rendezői cél, hogy a film felhívja a figyelmet egy régen elfeledett szakmára, a paplankészítésre, akkor a bemutatóhoz kevesebb idő is elég. Amennyiben a rendező és a főszereplő közötti kapcsolat kap fókuszt – később kiderült, hogy ez volt a szándék –, lett volna még ebben mit mutatni. Első lecke volt. A filmcím is.

Ennél sokkal izgalmasabb Mazzag Izabella alkotása. Különleges rendezőről van szó, aki egy sor hazai rappernek rendezett már videóklipet, köztük Gegének és Krúbinak is. Ami viszont még egyedibbé teszi a szóban forgó film történetét, hogy az egyetem alatt borderline személyiségzavart diagnosztizáltak nála. Új utak nyíltak, például így született a Falkám. A rendező pontos képet ad saját betegségről, de mindez túl egyszerű lett volna. Úgy döntött, sokkal több munkát feccöl bele, és interjúk által mutatja be a gyógyulási folyamatokat és a tünetek sokszínűségét. Megrázó, ha valaki nyolc­évesen akasztotta fel magát először, és azóta is vannak hetek, amikor nyolcszor akar golyóhalált halni a halántékához szegezett revolverrel.

Bicsák Boglárka forgatta a Manézst, egy akrobata-ikerpár történetét. A hangulatot végig a két főszereplő döccenőkkel tarkított, de szeretetteljes kapcsolata határozza meg. Akik csillogó szemekkel mesélnek a cirkuszi számokról, miközben egyre távolodnak el álmaiktól. Vagy éppen közelebb kerülnek hozzájuk?