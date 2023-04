Április 24-én tartják a magyra népviselet napját. Két éve ebből az apropóból a különböző népviseleteket és azok jelrendszerét jártuk körbe a kenderkésekkel, most pedig a 2010-es évekből hoztunk egy óriási fotóválogatást Komárom-Esztergom különböző hagyományőrző programjairól, ezzel éltetve egyrészt a népviseleteket, másrészt a hagyományőrzőket.

A válogatásba bekerült több tucat kép érdekessége, hogy nem csupán a különböző magyar viseletekben gyönyörködhetünk, de egykori, mára felnőtt néptáncosokat, és lélekben ma is fiatal hagyományőrzőket is láthatunk, valamint kitekintőként különböző nemzetiségi rendezvényekre is visszatekintünk.