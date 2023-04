Szombaton A Dal döntőjében a tatai Quack zenekarnak, illetve az Akkor is című daluknak is szoríthattunk hiszen a fiatalok is versenybe szálltalk a közmédia versenyén. A tét bizony nem volt kicsi: a nyertes 10 millió forintot kapott, amelyet a zenei produkciója fejlesztésére fordíthat. A zsűri által a nyertesen kívül legjobbnak ítélt másik három dal is pénznyereményben részesült: produkciónként 5 millió forintot kapnak zenei karrierjük fejlesztésére. A többi döntős 1-1 milliót kap szintén erre a célra.

A Dal 2023 versenyében a negyvenfős mezőny válogatóról válogatóra olvadt egyre karcsúbbra, míg végül az elődöntők után 4-4 produkció érdemelte ki, hogy a fináléban szimfonikus változatban, a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara kíséretében lépjenek színpadra. Itt a zsűri az összes dal elhangzása után pontozta a produkciókat 10, 8, 6 illetve 4 ponttal.

A Quack végül nem jutott a négyes végső mezőnybe. A tatai zenekar Egri Pétertől, Ferenczi Györgytől és Wolf Katitól is kapott 4 pontot, míg mező Misi TOP 4-ébe nem fért be a csapat, amely így összesen 12 ponttal búcsúzott a további reményektől.

A négyes mezőnybe Panka és Kristóf, Szekeres András, a Titán és Szebényi Dániel jutott be. Közönségszavazatok döntöttek arról, hogy ki nyerje a versenyt. A Dal 2023 győztese a Titán, az év dala pedig az Éjféli járat lett.