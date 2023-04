Fotós és antropológus

Edelmayer Zsolt 2009-től tagja a tatabányai Kép-Szín-Tér Fotóművészeti Műhely Egyesületnek, amelynek 2021 óta választott elnöke. 2011-ben tette le a fényképész szakvizsgát, majd kulturális antropológiát és vizuális kultúratudományt tanult. Munkája kapcsán közművelődési szakember szakképzettséget is szerzett. Kedvelt témái az épített terek emberekre gyakorolt hatása és fordítva, az emberek épített terekre gyakorolt hatása. A fotózás során keresi azokat a városi helyszíneket, melyeket a használói a megszokottól eltérő jelentéssel ruháznak fel. Egyetemi évei óta folytonos alkotói és szervezői munkában van, de kiemelt projektekben is többször részt vett. Így a „Két világ között” című antropológia dokumentumfilm készítésében, az Interkoll – Nyári Szakkollégiumi találkozó és a Nemzeti Tehetség Program: Talent Zone tábor szervezésében is.