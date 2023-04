Tehát nem szépirodalom, nem ponyva, nem thriller, hanem egy tudományos alapossággal és valahol mégis csak a most divatos tudományoskodás mentén megírt, amúgy rém szellemes értekezés. Fry, aki brit tudós, évek óta foglalkozik azzal, hogy mennyire kiszámítható előre a szerelem esélye, sikere és tartóssága, netán az abból bimbózó házasság, és válást elkerülendő örök frigy.

A kötetben a szerző számos tanáccsal szolgál a matematika mélysége birtokában, így például elárulja, hogy

Hogyan legyünk sikeresek az online társkeresésben hogyan szerezzük meg a tökéletes partnert, valamint hogyan kerüljük el a szakítást/válást.

Annyit már mi is most itt elárulhatunk, hogy végül is hogyan jön össze a matek és a love. Fry többek között könyvében kifejti, hogy ha például valaki 15 korától 35 éves koráig randizik, de egyszer sem kötelezi el magát végleg a randipartnerei egyikénél sem, akkor utána már mindenképpen állapodjunk meg annál a következő aspiránsnál, akik az eltelt húsz évben megismert randipartnereknél jobb volt.

A szerző azzal indokolta egy helyen könyve megírását, hogy úgy látja: az érzelmek nem jól szervezettek, nem racionálisak és nem is igazán kiszámítható, ezért ha már unja valaki a szerelmi sikertelenséget, a „szerelem-mentességet”, akkor forduljon bátran a tudomány, és ez esetben a valószínűségszámítás felé. Nem biztos persze, hogy a matematikusok ezek alapján sikeresebbek lennének az igaz szerelemet adó kapcsolat kialakításában, de az valószínű, hogy a brit író tanácsai megszívlelendők.

Hanna Fry könyvében rámutat, hogy azzal persze, hogy ha végre sikerül az igazi szerelemre rátalálni, egy újabb feladat elé kell, hogy álljon a párocska, mégpedig a házasság feladata, ahol meg kell alkossák együtt azt az érzelmi és praktikussági, és nem kihagyható gazdasági szimbiózist, melyben mindketten jól érzik magukat. Fry figyelmeztet: Amerikában (és Magyarországon is) lassan minden második házasság válással végződik.