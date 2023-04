Mintegy három és fél hónapig volt kénytelen nélkülözni az esztergomi fiatalság a Kaleidoszkóp Házat, a helyet, ahol a főként huszonéves generáció talál önmagára a zenei-, képzőművészeti kínálat, valamint a különféle ismeretterjesztő klubfoglalkozások tekintetében. Az április 14-ei alakalmával a Szkóp menedzsmentje egy viszonylag nagyobb elektro partyt (majd másnapra egy rockkoncertet) szervezett.

A stílszerűen Barlangtánc 414-nek nevezett mulatságon a magyar elektronikus underground zenei színtér nagyjai, így Titus, Interflug, továbbá a középnemzedékhez sorolható Seldon + Blez, illetve a viszonylag friss hajtásnak számító Drisan tekerte a korongokat ezen az estén. A party-t úgy rendezték meg, hogy annak két helyszíne a ma már említett belső átalakítással érintett helyiségekbe csalogassa a táncoskedvűeket. A Kaleidoszkóp Ház akár rejtélyesnek is mondható belső szerkezete az oda betérő vendégeket először egy szinte kamraszerű szobácskán keresztül fogadja. Ezután lehet belépni a galériába, ahol a képzőművészeti kiállításokat szokták tartani, mely helyiség is megújult, s ahol az említett Drisan nyitotta meg a partyt már koraeste.

A felújítás ezt a részt, egy másik klub-, illetve galériaszobát, toaletteket, valamint a létesítmény fókuszában lévő bár részt is érintette. Innen továbblépve a belső koncerthelyszín felé egy szobapasszázs köti össze az előbb említetteket a híres barlanggal. Ez és a Várhegy alját jelentő sziklás részből a természet által kivájt barlang is új és technikailag is modernebb külsőt kapott, már ami a festést, bútorzatot, padlót és a korábbinál profibb kihangosítást illeti. A fentiek mellett a barlang koncertterem áramrendszerét is kicserélték, illetve kapott egy páraelszívót is a helyiség, illetve új kihangosító rendszerrel mennek tovább a koncertek.

A felújított barlangban a nyitás másnapján a S.A.V. együttes játsztott. A ház áprilisban új kiállításokkal, koncertekkel várja a fiatalságot, melyek egyik elsőjeként 21-én helyi szavalókkal Slam Poetry estet tartanak, majd 22-én 19 órától Helen Tóth felvidéki képzőművész alkotásaiban gyönyörködhet a publikum. 22-én még egy koncert is lesz, mégpedig a berlini Twin Noir lép a híres barlangban felállított színpadára. Május 12-én pedig a neves jazzista Kaltenecker Zsolt és Mózes Tamara énekes lép fel.