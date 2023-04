Az idén 81 éves Kossuth- és Liszt-díjas előadóművész legutóbb három évvel ezelőtt lépett a bányászváros színpadára. Éppen ezért különleges felütéssel indított:

Amikor elmentél tőlem, majdnem meghaltam.

A közönség nagyon hálás volt az örökbecsű dallamokért, mint például a Valaki mondja meg (Képzelt riport egy amerikai popfesztiválról musical), vagy a Ne várd a májust!. Elhangzott az LGT nagy slágere, a Kék asszony, amelynek szövegírója Adamis Anna, illetve a Volt egy tánc és a Kell ott fenn egy ország.

Laza elegancia, egyedi orgánum, igényes dalszövegek és előadásmód, kiváló zenész- és szerzőtársak – általában ezek jellemzik Zoránt, akinek népszerűsége ma is töretlen. Koncertjére gyorsan elfogytak a jegyek Oroszlányban is, a közönség soraiban pedig nemcsak idősebbek, de a fiatalok is szívesen helyet foglaltak.

– Ha a koncertnek lenne címe, akkor lehetett volna akár Vallomások is – hallottuk az előadótól, aki olyan dalokat állított össze, amelyeknek tartalma és stílusa is erre jellemző. Folytatta: a listán természetesen szerepelnek kihagyhatatlan, valamint régebbi Presser Gábor–Sztevanovity Dusán-dalok is, amelyeket már egy ideje nem játszottak. A cél az volt, hogy egy gondolatokban és érzelmekben gazdag műsort hallhasson a közönség.