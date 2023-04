A Nefelejcs utcában találták fel a Kádár-pörköltet

Ördögh Ottó gyerekkorában a szőnyi Nefelejcs utcában lakott, ahol megismerkedett saját hőseivel. Szomszédjuk, Poxibá volt például a Kádár-pörkölt feltalálója. Egy alkalommal káromkodást és egy csattanást hallottak a szomszédból. Két nap múlva jött a tévészerelő, fél óra múlva pedig mosolyogva ment el. Hetek múlva kiderült, hogy Poxibá pörkölttel a kezében nézte a televíziót. Váratlanul megjelent Kádár János kopasz feje, Poxibá káromkodott, hozzávágta volna a televízióhoz a pörköltet, de fölément. A falról visszafolyt a lé, belement a rádió diódái közé…

Legnagyobb hősei mégis családtagja voltak: keresztanyja például mindig a kifli külsejére kente a vajat. Tőle azt tanulta: lehet másképp is. Édesapjától azt tanulta, lehet vidáman is. Mikor gyerekkorában káromkodott, édesanyja rászólt: lehet szépen is. Nem büntette meg, ez a mondat sokkal hatásosabb volt.