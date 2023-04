Hagyományok 36 perce

Húsvéti podcast szerelemjósló nagypéntek éjtől az asszonyok bosszújáig (hallgasd meg!)

A húsvéti időszak sokunk számára jelent kihívást. Takarítás, sütés főzés a családnak, emellett a locsolókat is vendégül kell látni. A hagyományok ápolása azonban fontos, hiszen megvan a maga szépsége, nem beszélve arról, hogy ez is egy olyan ünnep, ahol együtt lehet a család. Erről is beszélgetünk Pál Gabriellával a Tatabányai Múzeum igazgatójával. A Kemma a húsvéti időszakhoz köthető podcasttel jelentkezik, amelyben Pál Gabriella mesél az ünnepről és a hagyományokról.

H. A. H. A.

A húsvéti locsolás nem csak annyit jelent, hogy vizes lesz a lány Forrás: Nool Fotós: Hüvösi Csaba

A húsvét a kereszténységben a feltámadás ünnepe, amelyet egy lelki feltöltődési időszak előz meg, a nagyböjt, ami jelenleg is tart. A nagyhét virágvasárnappal kezdődik, az egyház megemlékezik Jézus jeruzsálemi bevonulásáról. Ehhez kötődik a barkaszentelés is, ami védelmet nyújt.

Nagycsütörtökön, vagy más néven zöldcsütörtökön a hagyomány szerint főleg friss zöld levelekből (csalán, spenót, sóska, saláta) készült ételeket fogyasztottak. Ezen a napon a templomokban elhallgatnak a harangok. Nagypéntek Jézus kereszthalálának a napja, a legszigorúbb böjt és a gyász ideje. Húsvét ünnepének előnapja nagyszombat a csend és a reményteli várakozás ideje, a negyvennapos böjt vége, de még ezen a napon nem lehet húst enni. Húsvétvasárnap már a családi ünnepségek ideje. Elviszik megszentelni a sonkát, a bort és a kalácsot. Egy igazi örömünnepet ülnek. A húsvét hétfő pedig a locsolás napja. A barka szentelés mellett, a kiszebáb égetés, a villőzés, a locsolás, a piros tojás mind része a húsvéti hagyományoknak, amiről a múzeum igazgatónője részletesen is mesél. Emellett a podcast adásban az is kiderül, hogyan találhatjuk meg álmunkban jövendőbelinket. Podcast-csatornánkat az Apple-termékeiden bárhova magaddal viheted. Kövess minket ott, vagy a Spotify-on!



