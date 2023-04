„Jártunk a múltban, jelenben, jövőben” − a 30. Arany János Irodalmi Verseny döntőjében a címként szolgáló idézet vezette be az egyik szóbeli kérdést. Az egész tanévet felölelő megmérettetés azokon az irodalmi alkotásokon alapul, amelyeknek címeit még tavaly júliusban tett közzé a versenybizottság. Ezúttal Arany János balladáiAz egri leány, a Kép-mutogató, a Rozgonyiné, a Szőke Panni és Zách Klára, Shaw Pygmalionja, Mikszáth Kálmántól a Gavallérok, Kaffka Margit Színek és évek, Molnár Ferenc Egy pesti leány története, Kondor Vilmos Budapest noir című regénye került fel a listára, és azokat a kortárs novellákat is el kellett olvasni, amelyeket a Budapest off című kötet tartalmazott.

Mint azt megtudtuk, a novemberi első, írásbeli forduló után alakult ki az országos forduló mezőnye: 25 középiskola 50 diákja jutott be az április 15-16-i tatai döntőbe. Itt az ünnepélyes megnyitón a Tatabányai Tankerületi Központ osztályvezetője, Fenyvesi Veronika, valamint az Eötvös igazgatóhelyettese, Major-Rochlitz Ágnes köszöntötte a résztvevőket.

A döntőben megyei versenyzők is részt vettek, három eötvösös tanuló is bejutott az eredményes első fordulót követően, és közülük ezüstdiplomát szerzett Hegedüs Zsófia tizedik osztályos tanuló. Aranydiplomát Goldfinger Blanka és Szőllőssy Fanni (Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Ált. Isk. és Gimnázium ), Csánki Balázs Gyula (Szent István Gimnázium, Budapest), Winkler-Virág Dorka (ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Ált. Isk. és Gyakorló Gimnázium, Budapest), Éhmann Anna Vilma (Deák Téri Evangélikus Gimnázium, Budapest), valamint Hermann Réka (Lovassy László Gimnázium, Veszprém) érdemelt ki. Vármegyénk legeredményesebb diákja pedig a már említett, eötvösös Hegedűs Zsófia lett.

Írásban és szóban is bizonyítaniuk kellett a kilencedikes és tizedikes korú versenyzőknek, hogy ők ismerik a legjobban az elolvasott művek szereplőit, az irodalmi alkotások eseményeit, helyszíneit, látják a történések összefüggéseit, a különböző korok etikai normáit, az emberi szerepeket. Az országos döntő szép hagyománya, hogy „meglepetésvendégként” kortárs író is helyet foglal a zsűri tagjai között. Ezúttal Jeli Viktória író, dramaturg, a Budapest off című novellagyűjtemény alapjául szolgáló mű szerzője találkozott ifjú olvasóival. Mind a szerző, mind az olvasók számára különleges élményt jelentett a szombat délutáni rendhagyó író-olvasó találkozó.

Az eredmények összesítésének idejére kulturális programot szerveztek a házigazdák. Az ország különböző részeiből érkező tanulók és felkészítő tanáraik az Esterházy kastélyt tárlatvezetéssel tekinthették meg. A kétnapos verseny zárásaként a döntő résztvevői emléklapot, jutalomkönyvet kaptak. A legjobban teljesítő diákok közül hatan arany-, öten ezüst-, kilencen bronzdiplomát és ajándékkönyveket vehettek át. A verseny a Nemzeti Tehetség Program anyagi támogatásával és a tatai Eötvös József Gimnázium és Kollégium magyartanárainak szakmai munkája eredményeképpen valósult meg.