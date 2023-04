Ismeretes, Szikora Robi az R-GO előtt a Hungária együttesben püfölte a dobokat és olyan nagy slágereket is énekelt, mint a Micsoda buli, a Ciao, Marina vagy éppen a Kasza Bubu. Aki járt már R-GO nagykoncerten, az tudhatja, hogy Szikora ezeket a Hungária-dalokat is eljátssza jelenlegi csapatával. Így volt ez most is. Ekkor kérte, hogy aki szeretné megtáncoltatni az együttes két gidáját, az jöjjön fel a színpadra. Egy hölgy és egy férfi vállalkozott is rá. Utóbbi olyannyira belemelegedett, hogy Szikorát átkarolva is énekelt, majd a gidák megforgatása után gondolt egyet, és fejen állást is bemutatott. Ekkor a rendezők megkérték, hogy inkább jöjjön le a színpadról.