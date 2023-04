– Cselenyák Imre Tiszta szívvel című könyvének bemutatóját is erre a napra időzítettük, amely József Attila életútját mutatja be. Itt egy kis meglepetéssel kedveskedtünk azoknak, akik ellátogattak hozzánk. Nem sokan tudják, mi is az a kugler, és mi megsüttettük a Stop Cukrászdával. Nem szokták ma már cukrászdákban sütni, ezt most csak nekünk készítették el. A kugler az olyasmi sütemény, mint a minyon, csak nem cukormáz van rajta, hanem csokimáz. Ám egy másik felfogás szerint a kugler egy cukorka – mondta Mikolasek Zsófia, a József Attila könyvtár igazgatója.