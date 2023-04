Ocskai Gabriella, a produkció szakmai vezetője örömmel köszöntötte a telt házzal zajló koncert résztvevőit. Hatszáznál is több diák kapcsolódott be a programba, így kétszer is megtöltötték az Agora nagytermét.

Köszöntőjében röviden összefoglalta az idei sorozat fontosabb állomásait: négy alkalommal tapsolhattak a zenészeknek a gyerekek. Szerepeltek fúvósok, vonósok, kiderült, hogy lelke van egy hangszernek, megtudták, hogy milyen hosszú a kürt, s a fémből készült fuvola a fafúvósok családjához tartozik.

A tanév utolsó előadásán kiderült: a zene egyidős az emberrel, a ritmussal. Mesével indult a bemutató, ahol a fiatalok visszacsöppentek az őskorba, amikor a fáról leeső bogyók koppantak, az egymáshoz érintett fadarabok kopogtak.