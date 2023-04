Kövesdi Mónika művészettörténész ajánlotta az érdeklődők figyelmébe A látvány szeretet címmel a művész Tájak, emberek elnevezésű tárlatát. Keményné Pongó Anna gyönyörű akvarell képei lelki melegséget árasztanak. Jó érzés elmerülni a táj szépségeiben. Rend, nyugalom, kiegyensúlyozottság, harmónia árad belőlük. Érezni a friss levegő illatát a fénylő, áttetsző képeken, ahol a színek elképesztő játékának üzenete életre kel.

Kövesdi Mónika kiemelte a művész kézügyességét, lelke melegét, amelyek együtt hozzák létre a ragyogást. Az eredménye pedig az, hogy aki nézi a képeket, feloldódik a táj szépségeiben. Az alkotásokba szinte az egész világ bele van sűrítve. Néhány gyönyörű portré is színesíti a tárlatot, amelyek a szakkörökben készültek.

Fotó: SG / Forrás: 24 Óra

Keményné Pongó Anna 1978 óta tagja a Bányász Képzőművész Körnek, majd a Honvéd Kulturális Egyesület Képzőművész tagozatához is csatlakozott. Tatán, a rajztanárokból álló ART-6 csoportnak is alapító tagja. Nyaranta alkotótáborokban vesz részt. Bemutatkozott már számos önálló és csoportos tárlaton. Franciaországban, Hollandiában, Németországban Szlovéniában is megismerhették már alkotásait.

A vibráló, ragyogó tárlat május 18-áig tekinthető meg a Bánhidai kisGalériában a Puskin Művelődési Ház nyitva tartási idejében.