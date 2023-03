Tatabánya Jászai Mari Színház, Népház: hétfő, kedd 19 óra: Francia rúdugrás (szextett két részben). Csütörtök 18 óra: MOST FESZT 2023 – Shirley Valentine. 20 óra: MOST FESZT 2023 – Nagymamával álmodtam. Péntek 18 óra: MOST FESZT 2023 – Visszhang. 20.30 óra: MOST FESZT 2023 – Darázs. Szombat 16 óra: MOST FESZT 2023 – Pokol. 18.30 óra: MOST FESZT 2023 – Körtükör. 21.30 óra: Itt és MOST Koncert (ÖNésÖN zenekar) – Tegnapról mára lemezbemutató koncert. Vasárnap 16 óra: MOST FESZT 2023 – Szindróma. 19 óra: MOST FESZT 2023 – Mit csináljak, hogy jobban érezd magad?

Észak-Komárom (Szlovákia) Jókai Színház: Georg Büchner Woyzeck.