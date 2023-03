A Vízügyi múzeumnak is nevezett Duna Múzeumnál tulajdonképpen nem is lehetett volna autentikusabb helyet találni Magyarországon a három évvel ezelőtt az öreg folyó főváros alatti szakaszánál történt szennyezésről szóló kiállításnak. A fotók mellett tablókon írásban is követheti a közönség a szennyezés állat- és növényvilágot egyaránt érintő drámáját, illetve egy film is várja a publikumot. Cikkünkben a fent említett tablók szövege segítségével irányítjuk rá a figyelmet a kiállításra.