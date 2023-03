Sarajevo a középpontban

Sarajevo a 20. században többször is reflektorfénybe került. Túlnyomórészt bosnyákok laknak itt, akik muszlin vallásúak. De élnek római katolikus horvátok és pravoszláv szerbek is. Innen indult 1914-ben az első világégés, majd 1984-ben az első téli olimpia helyszíne volt, s harcok dúltak az 1991-ben kitört délszláv háborúban.

Ennek még ma is megvannak a nyomai, ám az itt élők gazdag kultúrája, tíz év alatt visszahozta a nyüzsgést. Ezt próbálja láttatni velünk Harmos Csilla éteri szépségű fotóin keresztül. Nagy része az óvárosban készült, s utcaképek is vannak közöttük. Emberekkel, különleges pillanatokkal, mint amilyen egy esküvő volt.