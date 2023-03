Gasztronómia és koncertélmény

A fesztivál a korábbi évek hagyományait folytatva ezúttal is ITT ÉS MOST programokkal egészült ki. Az előadások után közönségtalálkozók keretében beszélgethettek az érdeklődők a színészekkel, rendezőkkel. A fesztivál az ITT ÉS MOST KÓSTOLÓ elnevezésű gasztronómia programmal is kiegészült, s koncertet is szerveztek, ahol az ÖNésÖN zenekar „Tegnapról mára” című albumának lemezbemutatóját hallhatta a közönség.