Minden egy tarkón rúgással és az azt követő – átlagosnak nem nevezhető – karateedzéssel kezdődött. Badár úgy gondolta, hogy a bemutató óra önvédelmi gyakorlatai később rendkívül hasznosak lesznek majd a későbbiekben – például egy kocsmai verekedésnél. Így a második órán is felsorakozott a nyolcdanos karatemester, Furkó Kálmán tanítványai között. Még az életet is majdnem feladta, amikor rájött, még plusz két órás levezető békaügetés és kiadós, 8 kilométeres biciklizés vár rá hazafelé. Kitartása viszont segített neki eljutni valahová, a 17 ezer kilométerre lévő Japánba, ugyanis ellentmondást nem tűrő megbízatást kapott: a világ legnagyobb fokozatú karatemesterének személyesen kellett átadni egy fontos levelet.

Rekordbeszélő humorista Badár Sándor Karinthy-gyűrűs színész, humorista. A szentesi Horváth Mihály Gimnázium drámatagozatára járt, Hevesi Tamás, Ternyák Zoltán, Jantyik Csaba osztálytársa volt. Az iskola után 12 évig a vasútnál dolgozott, először váltókezelőként, majd forgalmi szolgálattevőként. Horányban él, gyereklovagoltatással foglalkozik. Ha hívják, filmekben játszik, utánozhatatlan karakter. Sajátos humora, rögtönzései és nem utolsósorban jellegzetes figurája a kortárs magyar film izgalmas alakjává tette. Szőke András jó barátja és alkotásainak állandó szereplője. Szöveget nem szeret tanulni, a felvételeken legtöbbször improvizál. A stand-up comedy művelője, 2003 óta fellép a Dumaszínházban, és alkalmanként a FábryShowban is. Nem hivatalos rekordként egyszer hét és fél órán át beszélt a közönséghez a Szegedi Ifjúsági Napokon. Szőke Andrással telefonos reklámfilmekben is szerepelt. Húsz évvel ezelőtt megkapta a filmkritikusok díját. Szentes Városért Emlékérem (2008) tulajdonosa, Bonbon-díjat kapott kétszer, 2006-ban és 2011-ben, valamint Karinthy-gyűrűt 2013-ban.

Külön fejezetet érdemelnek a tanulmányi előkészületek. A japán nyelvben három írásrendszer van: a hiragana és a katakana szótagírások, a kandzsi kínai eredetű szóírás, de ezek mellett időnként használatos még a rómadzsi is, ami a latin betűs írás neve. Badár úgy fordított, hogy 47 ezer ákombákomot könnyen (?) megtanul az ember fia, de azzal már nehéz megbirkózni, hogy ugyanaz a szó mondatba helyezve más és más jelentést takar. Hamar és több alkalommal is sikerült visszasírni a tanulmányokat: a nyelvismeret bizonyára sokat segített volna, ha a kapitánysága tövében, a lopott élelmiszerek majszolása közben el tudja olvasni a rendőrség feliratot. De jól jött volna a kis falusi történetnél is, ahol 250 ezren élnek és ami nincs feltüntetve a térképen. Mert ha megtanult volna japánul, talán a Börzsöny helyett Tokio is feltűnt volna a térképen és nem tesznek fél napos kitérőt.

Hogy mi szerepelt abban a bizonyos levélben? Karatemestertől karatemesterig szállított Badár egy meghatalmazást. Miután szárnyaik alá vették őt a japánok. És kezdődött minden elölről. Napi négy edzéssel és reggelenként 10 kilométer futással. Békaügetés helyett bokszzsákot püföltek az edzéseken. Japánban viszont szivacs helyett betont vontak be zsákanyaggal. Végtelenül egyszerű indokkal: a kocsmában sem tudni, hol vannak az ellenfél gyenge és erős pontjai.