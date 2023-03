Megnyílt B. Pető Mária ikonfestő kiállítása Tatán, a Piarista rendházban. A csodálatos alkotásokon végig kísérhetjük Jézus életét a fogantatástól egészen a parúziáig, vagyis a második eljövetelig. A tárlatot Vincze Krisztián görög katolikus lelkész, valamint dr. Kiss Tiborné, a Helytörténeti Egyesület elnöke nyitotta meg. Az eseményen részt vett Popovics György, a vármegyei közgyűlés elnöke, illetve Michl József, Tata polgármestere.

Dr. Kiss Tiborné köszöntőjében bemutatta a neszmélyi művész életét és munkásságát. Elmondta, hogy az ikonfestőnek Tatán utoljára 2019-ben volt kiállítása a Református Gimnáziumban, de alkotásait Rómában is megnézhette már a közönség. Vincze Krisztián atya a Kemma.hu-nak elmondta, hogy az ikonok nem csak teológiai történeteket mesélnek el, hanem egyfajta imádságok is. A jó ikonfestőből pedig nincsen sok. Hiszen itt a nyugati festészettel ellentétben az ikonokba nem tudja a művész saját egyéniségét, történetét belevinni.

– Az ikonok a keleti kereszténységnek a kincsei, amik tanítani akarnak, teológiára nevelni, nem szeretik előtérbe állítani a zsenialitást. Az ikonok arról szólnak, hogy a szemléletükön keresztül Istenhez szeretnénk felemelkedni. Maga az ikonkeletkezésnek is fontos üzenete van; az Isten létezése kifürkészhetetlen. Az Isten fiának pedig az volt a küldetése, hogy a láthatatlan Istent tegyük láthatóvá – mondta köszöntőjében a görög katolikus lelkész.

Popovics György a megnyitón elmondta, hogy azért jött el az eseményre, mert vármegye üdvözletét szerette volna átadni a művésznek és gratulálni a kiállításhoz.

– Ahogy végigmentem és néztem az ikonokat, tulajdonképen a tanítást látom. Az alattuk levő szövegekkel a vallásban kevésbé jártas emberek is megérthetik a képeket, bár maguk az alkotások is nagyon beszédesek - magyarázta az elnök, aki maga is görög katolikus.