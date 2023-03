Kolonics Péterné polgármester hangsúlyozta, hogy a szakkörrel olyan személyeket is sikerült megszólítaniuk, akik lehet, hogy eddig nem csatlakoztak be a civil szervezetek és a község életébe. A beszédek után kisebb ajándékkal kedveskedtek többek között a kiállítóknak és Hornyák-Pálmai Évának is. A kiállítás után a nagyteremben folytatódott a nőnaphoz fűződő programsorozat, ahol fellépett Bo Viktor énekes, majd az RHS DJ Team jótékonysági retró diszkójában mulathattak az érdeklődők.