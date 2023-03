Kedves történet, mesés szereplők, fülbemászó zene. A vastaps sem maradhatott el, miközben a gyerekek Ágacskával együtt kutatták: ki is ő valójában.

Csukás István Ágacskája már évtizedek óta hódít a gyerekek és a gyermeki fantáziájukat megőrző felnőttek között. Generációk emlékeznek a tisztaszívű Dani kacsára, a bátor Berci békára és a kotnyeles Cili egérre, akik végig kísérik Ágacskát azon a nehéz, néha felemelő, néha megmosolyogtató úton, amit mindnyájan járunk, amikor önmagunkat keressük.

Az út során az ellenségek kibékülnek, az idegenek összebarátkoznak, és mindenki rájön, hogy együtt könnyebb megküzdeni a nehézségekkel. Eközben felcsendülnek Darvas Ferenc kedves és ismerős dallamai és mire mindenki megtalálja, amiért elindult és Ágacska is rájön, hogy ki is ő valójában. A vidám, zenés előadást a színház társulata elsősorban a 8-12 éves gyerekeknek ajánlja, de a premieren bebizonyosodott: kisebbek és nagyobbak is élvezik a kedves történetet.