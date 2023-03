Az újabb becsengetésre ismét szétszéledtek a fiatalok. Héjja Gábor projektvezető avatott be a projekt részleteibe, s közben bekukkantottunk néhány terembe, ugyanis tanterni előadások is kapcsolódnak a programhoz. Interaktív órák, ahol drámatanárok, influenszerek, színészek tartanak különböző élményalapú foglalkozást.

– Tehetséggondozást is végünk. Stratégiai partnerünk a színművészeti főiskola, táncművészeti egyetem, s mentorálni is tudjuk a tehetségeket.

Az Édes Anna elevenedett meg az egyik teremben. Emberi sorsok, korrajz, mosoly és könny, a végzet dübörgése, egy cselédlány története a létezés fonákságaival, ez mind ott érezhető Édes Anna közelében. Igazi székhez szögező színházi élmény. Kosztolányi Dezső több írásában is foglalkozik a cseléd-témával. Az Édes Anna, 1926-ban jelenik meg. Ezt öltöztették fel 21. századi köntösbe a győri színház kiválóságai.

Komoly témák könnyedén

A témanap egy tematikus és kötetlen tanítási napot átfogó esemény. Középiskolai körülmények között kínál minőségi színházélményt – mesélte Héjja Gábor. A klasszikus darabok mellett a fiatalok forgószínpad szerűen tucatnyi foglalkozáson tekinthettek bele a színházhoz kapcsolódó tevékenységekbe. Saját nyelvezetükön keresztül, országosan is ismert fiatal tehetségek, a neves kőszínházak munkatársainak közreműködésével.

– Ötven iskolát látogatunk meg az első félévben. Próbálunk minél több tapasztalatot gyűjteni, s azokat később beépíteni a projektbe. Szeretnénk majd minden középiskolába eljutni. Honlapunkon tájékozódhatnak a tevékenységünkről, s akár intézményenként válogatni is lehet a csaknem ötven projektelem között. Mindegyik kapcsolódik a színházhoz; gegekkel, flashmobokkal megtűzdelt érdekes aktivitások, amelyek alapja egy-egy irodalmi mű.

A következő teremben nagy volt a nyüzsgés. A fiatal versmondó, slammer, Bánki Benjamin klasszikus költők írásai és mai ismert zeneszámok között próbált párhuzamot kerestetni a fiatalokkal. Boldog arcok vizslatták a papírokat, s így kerülhetett egy platformra József Attila: Mikor az utcán átment a kedves verse, és a Valmar: Úristen című dala.

Az utolsó állomásunk egy zenés foglalkozás volt, ahol a mai kor egyik ismert zeneszámától jutottak el a fiatalok egy Petőfi megzenésített versig. A gimnázium további termeiben KultUp társas, színházi kvíz, élőzene, drámafoglalkozás, bevezető színésztréning, klasszikus zenei előadás, irodalmi show is zajlott.

A témanapon résztvevő diákok nem csak a színházi kultúrához kerülhetnek közelebb, hanem közös élményeken keresztül iskolatársaikhoz is, így alkotva erősebb közösséget a mindennapokban.