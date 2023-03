Gál László szavalata után Turiné Kiss Adrienn könyvtáros elmondta, 1953 márciusában nyitott meg a komáromi könyvtár, ami akkoriban még a Klapka út 37. szám alatt működött. Turi Bálint alpolgármester arról beszélt, nagy öröm számára együtt köszönteni a könyvtár dolgozóit és olvasóit, hiszen együtt alkotnak remek közösséget.

Hozzátette, a könyvtárban olyan rendezvényeket szerveznek, amelyek során a helyiek megmutathatják tehetségüket, életművüket, emellett író-olvasó találkozókat is rendeznek. Jó kezdeményezésnek tartotta a Bibliobox automata telepítését is, ahová az olvasók akármikor be tudják dobni a már elolvasott könyveiket. Az autóbusz-pályaudvar várójába pár hónapja egy könyvespolcot is kihelyeztek, ezzel is népszerűsítve az olvasást, a könyvtárosok pedig rendszeresen cserélik a köteteket.

Dudás Judit, a könyvtár igazgatója, megköszönte hűséges olvasóiknak, hogy ennyi ideje járnak hozzájuk. Felidézte, a könyvtár 1954-ben vette fel Jókai Mór nevét, ekkor állományuk 8300 könyvet számlált. Hozzátette, hálásak azoknak, akik sokat tettek a könyvtár fejlődéséért. Kiemelte Kecskés László helytörténészt, aki segítette a település történetével kapcsolatos kutatásokat, Hegedűs Béla egykori könyvtárigazgatót, illetve György Károlyné Rabi Lenkét, aki szintén vezette az intézményt. A létesítmény a közelmúltban teljes felújításon esett át, először az intézmény belseje, majd külseje nyerhetett modern külsőt.