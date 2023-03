Az Eurohíd Alapítvány által szervezett, ünnephez csatlakozó Örömhír elnevezésű tárlat az evangéliumi üdvtörténet legfontosabb jeleneteit mutatja be. Jankovics János László festő, Magyar János festő és Tóth Dávid szobrász láthatóan azzal a szándékkal ábrázolta Jézus misszióját és azon belül a szenvedéstörténetet, hogy a mai kor embere minél közvetlenebbül láthassa illusztrálva annak a bizonyos húsvétot megelőző, majd az azt követő eseményeket.

A március 30-áig látható kiállítás alkotóiról a szervezők fogalmaztak meg egy-egy zanzát. „Jankovics János László, az idén 80 esztendős neoszimbolista festőművész a Dunakanyar egyik festője. Verőcén él és dolgozik. (…) Jankovics János úgy gondolja, megérett az idő arra, hogy alaposan újragondoljuk, mi történt és főleg most mi történik a globalizált világban az emberi nemmel. Most kiállított alkotásaiban is ezt a változást keresi, bibliai történetek keverednek a modern kor jeleneteivel, amivel felhívja a figyelmet arra, hogy a mai ember számára is fontos Isten keresése.”

„Magyar János festőművészt is ismerhetik látogatóink csoportos kiállításainkról. A Rondella Galériában nagyméretű, lábakon álló szárnyasoltárokat mutattunk be jelentősebb munkái közül. Jelen kiállításra egy bibliai témájú akvarellmunkáját és kerámia plasztikáit hozta el. (…) Grafikákat, sokszorosított grafikákat, akvarell táblaképeket és kerámia plasztikákat készít. Témái között a táj és annak költészete, a természet ősi elemei, a repülés valóságos és átvitt értelmű ábrázolása, valamint az irodalmi- és bibliai utalások egyaránt megtalálhatók. Alkotásait saját emlékeiből, életének pillanataiból építi fel nagyon különös módon, hogy az szóljon a világ végtelenségéről és a halandó ember végességéről egyszerre.”

„Tóth Dávid szobrászművész is Verőcén él. (…) A látogatók leginkább köztéri szobrairól ismerhetik a művészt, amelyek nem csak Verőcén, de Budapesten és több magyar városban is megtalálhatók. Főként emlékműveket, portrékat és lovasszobrokat készít. Jelen kiállításon most közelebbről megtekinthetik a budapesti Boldog Meszlényi Zoltán templom bejárata feletti zárókövek gipszterveit, melyek a négy evangélistát jelenítik meg. Köztéri szobrai közül az erődkürti Magyarok Nagyasszonya Monostor kertjében álló Remete Szent Pál márványszobor bronz tervét állítottuk ki. Megtalálható az anyagban a Velencei látomás című kisplasztika is, amely a szobrász által nagyon kedvelt állatábrázolások egyik darabja.”