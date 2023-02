Sok minden függ a színektől

A kiállítást megnyitó városvezető többek közt arra is felhívta a figyelmünket, hogy a falakon látható alkotások többsége a fény, a világos, illetve sötét színek, a tónusok kompozíciója. A színhasználat van, hogy a háttérből kiemelésre szolgál, egy világos folt a sötét előtt, van, hogy maga a kifejezés. Kifejezi a magányosságot, a természet erejét vagy éppen szépségét, ritmusát, a világ hatalmát az egyén felett. A színektől függ, optimizmust vagy félelmet kelt bennünk egy kép. A híradók olyan szinten hozzászoktattak minket a borzalmakhoz, hogy intellektusunk már ki is zárhatja a mélyebb érzelmeket. Talán ezért is tudunk viszonylagosan lelki békében élni egy háború szomszédságában.