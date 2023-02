Hangszerek

A legendás Fonográf együttesből is ismert Tolcsvay László a rendezvényen mesélt a fehér gitárjáról is, mely egyszer tönkrement. Addig-addig nyomozott, míg sikerült egy hasonló típusút beszereznie, melyből aztán áttette az elektronikát. A találkozón egy olyan hangszert ragadott a kezébe, melyet egy szombathelyi hangszerkereskedőtől vásárolt. A történethez hozzátartozik, hogy feleségének, Péreli Zsuzsa képzőművésznek a városban volt egy kiállítása, ahol felkérték őt játszani. A zeneszerzőnél nem volt gitár, így a boltos hozott neki egyet, mely végül elnyerte a tetszését és meg is vette tőle. Elmesélte azt is, hogy egyszer Koncz Zsuzsa koncertjén vett részt vendégelőadóként és annyira meglepte őt a hangbeállítás, hogy a hangos énekhang miatt elfelejtette Az első villamos című dal második sorát, mígnem a közönség soraiból egy kislány „segített neki”. Tolcsvay László azt is mondta, hogy rendkívül sok dal van a fejében, ha leül a Fonográf zenekar tíz év távlatában gyakorolni, akkor ő tudja, hogy ki milyen szólamot énekelt.