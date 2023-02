Egy híján száz évvel ezelőtt megtudhatták az olvasók először angolul, aztán később világszerte, milyen is a Szép új világ. Aldous Huxley remek-szomorú regényének címével jól becsapta a gyanútlanokat, mert igencsak csúnya világ várt arra, aki elmélyedt az olvasásban. Rögtön hozzáteszem, érdemes megismerni a könyvet, méghozzá azelőtt, hogy valaki megnézte volna a Huxley ötletére felépített filmsorozatot. És ha megnézte és utána hiányérzete támadt? Nagyon helyes, az se baj!

Ahogyan a 20. századi klasszikusokkal általában történik, ezt is megpróbálták átültetni a 21. század „nyelvére.” Hogy több vagy kevesebb sikerrel? Hozzám inkább az utóbbi érkezett a lehetséges jövőnkből.

Alapelvem jó ideje, másoknak is ajánlom: megpróbálom a jót látni mindenben. Ennek szellemében sikerült végignéznem a kilenc részt. Persze a rutinos rendezés, a látvány, a szereplők – köztük Demi Moore villanásai – segítségemre voltak. A történet bonyolításának dramaturgiája sok kívánnivalót hagy maga után: lehetne pörgősebb, lehetne elgondolkodtatóbb, no még egyet: feszesebb.

Három kiváló érv áll három közepes mellett, amikor azt latolgatom, miért is ajánlom a kedves olvasó figyelmébe a Szép új világ sorozatot. Sorolom a kiválókat.

Sokan képzeljék magukat alfa plusznak, felsőbbrendűnek, és lássák be, mik a buktatók. Lássuk, lássuk be, hogy a béta kasztba tartozó bulizós hölgyek egyrészt milyen szépek, másrészt gondolkodjunk el azon, miért legyen monogámia, vagy miért ne? Talán ez a legfontosabb. Sokan gondolják azok közül, akik jelenleg az epszilonokhoz, a legalsó kaszthoz hasonlítóan takarítanak, segédmunkákat végeznek, hogy feljebb lépjenek. Én is. Egyértelműen nekik szurkolok.

Drog, amit szómának neveznek. Ettől leszel boldog? Jó. És tényleg jó? Szóma, ha mondom, segít a gondon? A könyv és a sorozat egyik értéke a válasz: NEM. Azért értékes a válasz, mert a folyamat is érzékelhető, meg az is, hogy egy darabig boldogság van, utána... – majd meglátják. Nézzenek utána! Egy biztos, a magam részéről az epszilonok felemelkedésében bízom, bár történelmi ismeretem alapján sajnos vereségre vannak ítélve.