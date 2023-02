A hagyományokhoz híven az Új Forrás legújabb számának ajánlójával indult a program, majd Kéringer László énekművészt faggatta a házigazda az útkeresésről, a pályájáról. A kellemes hangulatú diskurzus során egy különlegesen gazdag, bátor váltásokkal megtűzdelt életút rajzolódott ki.

Kéringer László családi örökségében már főszerepet kapott a zene, hiszen édesapja is énekelt, és rendszeresen vitte magával. Édesanyja testvére volt az egyik alapítója a Schola Hungarica énekkarnak, így a Krisztina templom scolájából egyenes út vezette ide, csaknem tíz esztendő alatt bejárta a világot az együttessel. Mégsem az énekes pályát választotta. Elmondása szerint ekkor még nem volt kész erre a pályára, bár a színpad és a katedra közelében maradt. Tisztában volt a lehetőségeivel és a korlátaival is, több területen próbálta ki magát. Mindig az vezérelte, hogy amit csinál, abban örömét lelje. Maradandót alkotott a Szombathelyi Fiú Énekiskola művészeti vezetőjeként, vagy a Debreceni Csokonai Színház és a Budapesti Operettszínház karigazgatójaként. Negyvenhat évesen aztán azt érezte: ki kell lépnie addigi életéből. Énekelnie kell. Azóta szólistaként rendszeres közreműködője a koncertéletnek, színházi előadásokon is fellép, gyakran vendégszerepel külföldön. Főleg barokk és kortárs művek specialistája.

– Gyermeki módon kell énekelni. Természetesen – mondta. - Nem művészként lépek a színpadra. S mindig feszegetem a határaimat. Úgy éreztem, hogy szűk számomra a tér a klasszikus zenében, ezért fordultam a népzene irányába is. A hazai mellett más népek, például arab dallamokat is énekelek. Azt gondolom, hogy a népi éneklés egy tőről fakad. Valahogy beletoccsantam ezekbe. A torkomnak valók – fogalmazott az előadó.

Hozzátette: egy-egy fellépés előtt jól megtervezi a próbafolyamatot, mert nem szeret naponta több órát gyakorolni. A pihenés, a fák ölelgetése is nagyon fontos a feltöltődéshez – vallja. Egyedi hangja, előadásmódja rabul ejti közönségét szerte a világban. Az irodalmi esten is ez történt. Több gyönyörű darabbal varázsolta el hallgatóságát.