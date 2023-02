A Kenderke Református Alapfokú Művészeti Iskola szervezésében most is számos fiatal mutatta meg tehetségét, ifjúsági és gyermek korosztályban. Az országos meméretésen párosban és szólóban is indulhattak a versenyzők, a zsűri pedig többek között szatmári és mezőföldi táncokat, kalocsai, bodrogközi és gömöri csárdásokat, széki és ördögösfüzesi, vajdaszentiványi táncokat láthattak az előadásukban. A legügyesebbek Csipkés keszkenő, illetve Cifrabojtár díjat érdemeltek ki, de dicséreteket is szép számmal osztott ki a három ítész.