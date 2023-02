A város az utóbbi időszakban több stábnak is otthont adott, a filmesek kedvelt helyszíne lett a Monostori erőd, ahol most szintén forgattak. Az viszont sokakat meglepett, hogy a Jókai mozi közelében is forog a film: a Táncsics Mihály utca egyik épületében veszik fel ugyanis egy amerikai sorozat egy kisebb jelenetét. A városban a lezárás miatt kicsit meg is növekedett a forgalom a főbb utakon, hiszen több, kisebb kerülőutat érintett a lezárás.