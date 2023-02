Kritika 59 perce

Egy film három címmel: az Üres város szívbemarkoló történetét látni kell!

Adam Sandlerről igencsak megoszlanak a vélemények. Bevallom, az enyém is fe­lemás. Szerintem jobb lett volna, ha nem ír forgatókönyveket, és nem vállal el sok-sok gyagyás szerepet, de itt be is fejezem a számomra sötét oldalának leírását.

M. K. M. K.

Szívbe markoló szerepben láttam Adam Sandlert a napokban. A váratlan jelenetek sorozatban döbbentettek meg. Arra a kérdésre kapunk válaszokat, hogy mit tehet az apa, Charlie, aki egyszerre veszíti el egy szörnyű balesetben imádott feleségét és három kislányát. Összezuhan. Magába zárkózik. Valahogyan folytatja nélkülük. Játszik. Állandóan zenét hallgat. Dobol. Bulizik. Utána pedig egy szótól, mondattól, kérdéstől menetrendszerűen újra és újra összezuhan. Ordít. Megint magába zárkózik. Vajon ki tud szállni ebből a mókuskerékből? Elfogad segítséget? Ha igen, kitől? A tragédia előtti legjobb barát alkalmas erre? Esetleg a terapeuta? Egykori szobatársa talán, aki sikeres és boldog? Majd ők együtt lesznek megint! Vagy mégsem? Hullámzik a történet, amelyben összecsap az emberi sors mélységeiből áradó tehetetlen düh a magasba repítő, a rosszat kizáró barátsággal. Lehetne ebből egy feszes dráma, de a cselekmény több szálon fut, bogozódik össze-vissza. Érdekesek Alan (Don Cheadle alakítja, meggyőzően), a sikeres jó barát felszínre törő gondjai, de nekem nem hiányoztak. Arra gondolok, bár talán ez csúnya dolog, hogy a rendező, forgatókönyvíró Mike Binder – aki a filmben Sugarman, a régi barát –, elhatározta, két óránál is hosszabb lesz a film. Ezért keverte bele például Donna Remart (Saffran Burrows) egy meglehetősen furcsa szerepkörben. Sebaj, gyorsan túltettem magam rajta, és rajta felejtettem a szemem, mert gyönyörű, ahogyan az egykori modell, Liv Tyler is. Mindketten oldják a feszültséget a maguk különleges módján, legalábbis a férfi nézőkét biztosan. Reign Over Me, azaz Uralkodj felettem a film címe, amit így magyarítottak: Üres város vagy Megáll a világ. Mindhárom cím igaz és találó. Aki megnézi, a mozaikokból össze tudja rakosgatni, melyik miért jó. Azt is, hogy a szörnyűség után lehet és kell folytatni szeretteink nélkül, és mégis velük. Megindulhat a világ.





Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!