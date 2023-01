A helyszínen megtudtuk, hogy Csabai János színész, rendező – aki nagy tisztelője az erdélyi születésű írónak – az évforduló alkalmából egy színvonalasabb produkciót kívánt összeállítani. Az előadás elején köszöntötte Erős Gábor országgyűlési képviselőt, majd leszögezte, hogy egy olyan felolvasószínpad elevenedik meg előttünk, amely a zenével, a szavak erejével és Wass Albert igazságával hagy bennünk mély nyomot.

Elhangzott többek között az Előhang és a Békétlenség című versek is, majd a kevésbé ismert Szentek zendülése című kisregény is, melyet hangjáték formájában adtak elő. A rendezvényen Csabai János mellett közreműködött Ambrus Károly (tárogató, furulya), Dévai Nagy Kamilla (előadóművész), Incze József és Incze Máté (mindketten színművészek), Kisfalusi Lehel (színművész) és Szentpéteri Eszter (műsorvezető, televíziós bemondó) is.