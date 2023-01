Gyönyörűségek vesznek körül bennünket a mindennapokban is. Csak nyitott szemmel kell járjunk – vallja Zsombolyai Mária festőművész, aki példaként egy krumpliszüretet említett. Meséli, hogy a pandémia alatt burgonyát szedett a testvérével, Tiborral amikor néhány különleges példányra bukkantak. Mikor hazaértek, a különleges formájú egyedeket néhány könyv elé állították, majd Mária készített egy fényképsorozatot a krumplicsaládról.

A különleges képek egyike megjelent a Soproni Füzetek című antológiában is „Vajon mikor találják fel a vakcina elleni injekciót?” címmel. A beszélgetés alatt a folyóirat egy példánya is előkerült. A művész egy másik fotót mutatott: egy ablakpárkányon a havas táj előtt két piros üvegpohár állt. A fotó „Egymás mellett, de nem egymás ellen vagyunk” címmel jelent meg a kiadványban. Nem véletlen a kötődése a hűség városához, hiszen már negyedszázada tagja a Soproni Képzőművészeti Társaságnak.

A kiállításokra terelődik a szó. Tavaly lakóhelyén, Oroszlányban nyílt tárlata Szépségbarangolás címmel. Boldogan meséli, hogy száznál is többen vettek részt a megnyitón, ahol még maszkot kellett viselniük az embereknek. Gyönyörű piros vendégkönyv kerül elő, amelynek elején a meghívó, s rajta a mestere, a 2017-ben elhunyt Buna Konstantin Sándor festőművész sorai olvashatóak.

Környén, a művész ötvenkettedik önálló kiállításán negyvennél is több olaj és akril, valamint akvarell festményt, selyemképet tár a látogatók elé. Testvérével válogatta a kiállításra szánt képeket. Nagy többségében csendéletek, s ahogy Mária fogalmaz, a táj dinamikus átköltései láthatóak.

– A hangulatot és harmóniát egy-egy színnel való játszadozás teremti meg. Látható Esztergom, Majk, és több képet készítettem Környéről is. Nagyon szeretem a természetet. Odaképzelem az embert is. Erre jó példa a Királdi ősz című képem.

Az alkotáson az ember nem jelenik meg, az ősz változatos színei szomorúságot sugároznak. Mesélnek az akkori helyzetről, mely nehéz helyzetet teremtett az ott élőknek. Éppen kezdték felszámolni a bányát. A Felfelé vezető út előtt is leállunk. Az elmosódott kép a Mátrában készült, s hangulata okán egy helybéli fel is ismerte. Mária kísérletező alkotó. A gazdagon használt, rétegezett olajfestményeket mutatja. Majd tovalibbenünk a könnyedebb akvarellek felé. Nincsenek határozott vonalak, az alkotás a színek csodás egymásra futásából áll össze. Ez érvényesül a selyemképein is.