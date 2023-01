Az év első hónapja is részletes programsort ígér, persze folytatódnak az eddig már megszokott és jól bevált rendezvények. Január 13-án, pénteken 17 órától az Én Zeném sorozatban „A klasszikus zene vonzásában” címmel Matolcsiné Takács Ágnes nyugdíjas énekpedagógus tart előadást. Két nappal később, vasárnap 18 órától a Déryné Társulat előadásában viszik a Kölcsey-központ színpadára Jánosi Ferenc drámája alapján Kis Domonkos Márk rendezésében a „Szemet szemért” című krimit. Január 22-én, vasárnap 17 órától a kultúra előtt tisztelegnek és ünnepi műsorral kedveskednek a vendégeknek. A Magyar Kultúra Napja alkalmából kiállítás megnyitóra, azt követően pedig kitüntetés átadóra hívják a közönséget.

Január 27-én, pénteken, 19 órai kezdettel a „Szemenszedett IGAZSÁG, avagy hazudni tudni kell” című két felvonásos vígjátékot mutatja be a Pesti Művész Színház. Január 30-án, hétfőn, 19 órakor a Dumaszínház három kiválósága - Kovács András Péter, Janklovics Péter, Illés Ferenc – Duma Swing 2. műsorával szórakoztatja majd a közönséget.

A kicsiknek is mindig akad program

Fotós: Flajsz Peter / Forrás: 24 Óra

A tavalyi esztendő is eseménydúsan telt az intézményben. Takács Tímea igazgató a kulturális felhozatal kapcsán törekedett arra, hogy elsősorban helyi művészek alkotásai előtt nyíljon meg a kiállítóterem. Ezenkívül fellépett humorista, számos színházi előadást láthatott a bányászváros közönsége. A kiállítóterem sokszor volt zenétől hangos, de festők és más alkotók is bemutatkozhattak a komplexumban. Voltak történelmi előadások, véradók is helyet foglaltak az emeleti terem székeiben, de gyermekprogramoknak és civil szervezetek próbáinak és találkozóknak is rendszeresen helyt adott.

Kiállításokból sem volt hiány az előző évben

Fotós: Flajsz Peter / Forrás: 24 Óra

Kétség nem fér hozzá, hogy az egyik látványos momentum a Kölcsey fejlődésében egy évvel ezelőtt következett be: külső személyfelvonó lifttel, valamint egy akadálymentes vizes blokkal felszerelt lett az intézmény. A fejlesztés 43 millió forintba került, mely az önkormányzat által felvett Beruházási és Fejlesztési Hitelkeretből valósult meg. A fejlesztésnek köszönhetően nagyobb tér nyílt a kultúra iránt érdeklődőknek a városban.