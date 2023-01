Emlékezés 1 órája

Petőfi Sándort Komáromnál ihlette meg a Duna

1823. január elsején látta meg a napvilágot Petőfi Sándor, egyik legismertebb költőnk, aki kiváló versei mellett lázadó személyiségével is felhívta magára a figyelmet. Megyénkben is számos intézmény viseli nevét, de a fiatal költőóriást a Duna is megihlette Komáromnál.

Az év utolsó napján Mocsán felavatták a Petőfi 200-emléktáblát Forrás: Beküldött

A Dunán című verset Petőfi 1842-ben írta, amikor Orlai Petrich Soma festőművésszel meglátogatták barátjukat, Jókai Mórt az otthonában. A barátság azonban nem tartott örökké: Jókaival Petőfinek akkor romlott meg a viszonya, amikor az író úgy döntött, feleségül veszi Laborfalvi Róza színésznőt. Petőfi ezt ellenezte, ezt követően pedig örökre megromlott közöttük a viszony, egyéb konfliktusok miatt is. A Dunán Folyam, kebled hányszor repeszti meg

Hajó futása s dúló fergeteg! S a seb mi hosszú és a seb mi mély!

Minőt a szíven nem vág szenvedély. Mégis, ha elmegy fergeteg s hajó:

A seb begyógyul, s minden újra jó. S az emberszív ha egyszer megreped:

Nincs balzsam, mely hegessze a sebet. Petőfinek Szendrey Júlia iránt érzett szerelme is legendás, amelynek számos verse állít emléket. A lánglelkű költő mindössze 26 évet élt, ekkor tűnt el ugyanis a segesvári csatában. Persze számtalan teória övezi halálát, ugyanis Petőfi holttestét nem találták meg és senki nem is látta halála pillanatát. A legelfogadottabb álláspontok szerint azonban a fiatal költő ebben a csatában vesztette életét. Sokszor olvasni, hogy hazánkban az egyik leggyakoribb utcanév a Petőfi Sándor utca. Megyénkben sok intézmény, művelődési házak, iskolák is őrzik nevükben a költő emlékét. A teljesség igénye nélkül Dorogon, Esztergomban és Komáromban is van Petőfi Sándor Általános Iskola. Mocsán pedig az óév utolsó napján avattak emléktáblát Petőfi születésének 200. évfordulója alkalmából művelődési házuk falán, hiszen ez az intézmény is a költő nevét viseli. Súron pedig vasárnap 1823 méteres Petőfi-futást/sétát szerveztek. Film forog

Nemrégiben készült el a Most vagy soha! című, Petőfi Sándor és a márciusi ifjak történetét bemutató film első előzetese. A film megjelenésekor több megyei helyszínt is felfedezhetnek a nézők az alkotásban. Az alkotók ugyanis a komáromi Monostori erődben és Esztergomban is forgattak jeleneteket. A forgatókönyvet Rákay Philip és Szente Vajk írta Kis-Szabó Márk közreműködésével, rendező Lóth Balázs. A film 2024 márciusában érkezik meg a mozikba.

