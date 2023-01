2020-ban arról adott hírt a 24 Óra, hogy Veniam (polgári nevén Varga János) Mag népe címmel verseskötetet jelentetett meg. „A magyarok verses története” alcímet viselő részben rovásírással készült könyvről akkor többek között azt írtuk, hogy a költő a könyvről szólva hangsúlyozta: „művét nem a „szakmának” írta, hanem azoknak, akik meg akarják ismerni a rovásírást, mivel A Mag népe kiadványban megvan a megoldókulcs, a betűkészlet is, s benne a magyarok, a szerző hite szerinti igaz története.”

A szerző a napokban arról értesítette lapunkat, hogy ez a két évvel ezelőtt született kötete most komoly elismerést kapott. Az első magyar regény megalkotójáról, a 18. század második felében élt Dugonics Andrásról elnevezett díj 2022-es jelöltjei között olyan nevek is szerepeltek, mint többek között Vas József András, Grecsó Krisztián, Lady Nairi vagy Ambrus József.

A Dugonics András-díjat 2020-ban Baranyai Anikó azzal a céllal alapította, hogy azzal a szórakoztató magyar irodalom alkotóira ráirányítsa a figyelmet. Veniam házatáján egy másik siker is figyelemre méltó, jelesül az, hogy az Én még… című versét a szekszárdi Éjisereg zenekar megzenésítette és új lemezére, illetve a Youtube-ra is feltette. A közös produkció sokadik hallgatásra is komoly vetélytársnak mondható az Ismerős Arcok Nélküled című „himnusszá” avanzsált dalával.