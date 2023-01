A zenekar még 2022 szeptemberében bejelentette, hogy a decemberben piacra dobott Premonition nevű album után leteszik a hangszert. A vancouveri csapatot 2006-ban Mish Barber-Way (ének), Anne-Marie Vassiliou (dob), Natasha Reich (gitár), illetve Grady Mackintosh (basszusgitár) alapította, de csak két évig játszottak együtt az eredeti felállásban, azóta változást is megélt az együttes. Aki elment, kilépett, az elvitte egy szeletét a közös juharszirupos tortának, a hiányos süteménybe pedig más ízesítésű toldalékokat toltak be, így alakult ki egy új ízvilág, ami a punk-rock stílus kedvelőinek is csak félig-meddig tetszett.

Hiába, az ételmaradékokból összeállított egyveleget nem mindenkinek a gyomra veszi be. Azért nem mondhatjuk azt, hogy nem voltak sikeresek, hiszen a debütálóalbumot, a 2010-es It’s the Evilt anno az év kiadványának titulálták, míg a következő esztendőben a vancouveri zenekart a Canadian Music Week Indie Awards díjátadón a 2011-es év punk/hardcore előadójának is jelölték. Szembeötlő az is, hogy a tizenkét évvel későbbi pályafutást lezáró korong mégis magasan kvalitált lett.

A Hysteric, a nyitódal tipikus kanadai punk-rock szerzemény – mely a dicső honfitársakból álló Billy Talent és Sum 41 bandákra is jellemző – a Date Night már egy emocionálisabb dal, amelyhez ráadásul klip is készült. A dalszöveg szerint az Istennel való rémálomszerű randi után könnyen megéghetünk, ráadásul égi partnerünket az együttes egy láncdohányos, izgalomra vágyó karakterként jellemzi. A Winter című dalból pedig talán azt is megérthetjük, hogy a White Lung miért fejezi be, hiszen Mish Barber-Way a következőket énekli: „Ma este nem téged választanak ki, Tudja, hogy túl gyenge vagy a harc­hoz…”

Összességében ebben a projektben több is lehetett volna, feltéve, ha végig egyben marad a kezdeti brigád. Valahogy úgy vagyunk ezzel, mint egy sportcsapatnál: ha valaki kiválik, nem feltétlen lehet minőségi emberrel betölteni a keletkezett űrt. A 2022-es búcsúval viszont emelt fővel távozhattak, és nem kellett megvárni azt, míg annyira gyötrelmes dalokkal állnak elő, hogy az utolsó fanatikus is elpártol mellőlük.