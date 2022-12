A bányászat és Tatabánya történetét helyezi a középpontba minden évben a Tatabányai Múzeum és a Szabadtéri Bányászati Múzeum Alapítvány által szervezett Szent Borbála hagyományőrző emlékülés. Pál Gabriella, az intézmény igazgatója köszöntötte a vendégeket, és hívta fel a figyelmet a nemrégiben megnyitott Szénre települt város című kiállításra. Szücsné Posztovics Ilona polgármester megnyitójában a hagyományápolás fontosságáról szólt. Kiemelte: a hagyomány olyan mint egy fa, folyamatos odafigyelést igényel. Már egy nemzedék nőtt fel a bányászat megszűnése óta, mégsem feledhetjük el, hogy ez a város a szénre épült. Számtalan program és civil szervezet dolgozik azon, hogy ezt a felnövekvő nemzedék is szem előtt tartsa.

Kiss Vendel történész muzeológus levezető elnökként üdvözölte a megjelenteket. Kifejtette: az idei emlékülés plusz tartalommal is bír a város születésének 75. évfordulója miatt. Emellett a hagyományos témák mellett ezúttal művészet- és irodalomtörténeti témákkal is bővítették a programot.

Dr. Csiszár István, a Tatabányai Bányász Hagyományokért Alapítvány nevében Nem adtuk fel címmel szólt a hagyományőrzés fontosabb állomásairól. Előadásában kitért a bányász egyenruha jelenleg is használt formájának kialakulására, nívós helyi események kialakulására, az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület Tatabányai Helyi Szervezetének létrejöttére, a szakestélyek szervezésére. Kisfilm is készült az utolsó csille szén felhozataláról, majd a bányák bezárása után sorra alakultak a civil szervezetek, amelyek a bányászati hagyományok megőrzését helyezték a középpontba. A szervezetek több emlékművet is állítottak, amelyeket felajánlottak a városnak. Az idén a Szent Borbála szobrot újítják fel.

Az emlékülésen Bársony László, az OMBKE Tatabányai Helyi Szervezetének vezetője a 200 éve született Péch Antalról szólt, majd Balogh Csaba, a Szabadtéri Bányászati Múzeum Alapítvány képviselője In memoriam a 75 éves város bányászata címmel tartott előadást. Mokánszki Béla, a Rozmaringos Bányász Egylet ügyvivője a nevéről ismert étteremben 1995-ben megalakult szervezetről szólt.