Könyvbe foglalták, hol forgattak filmet Komárom-Esztergom megyében

Több megyei helyszínen is forgott már a kamera, most ezt könyv is bemutatja.

Cserteg István a könyvet lapozgatja Forrás: 24 Óra Fotós: Hagymási Bence

Legendás filmek, legendás helyszínek címmel jelent meg a Komárom-Esztergom megyei Önkormányzat gondozásában Cserteg István könyve.

A filmkutató már évtizedek óta keresi, kutatja azokat a megyei helyszíneket, amelyek megihlettek egy-egy rendezőt. A kötetben háromszáznál is több film szerepel, még ennél is több megyei helyszínnel.

A bemutatón jelen Szabó István Oscar-díjas rendező, valamint Varga Ágota UNESCO és Tolerancia-díjas filmrendező, producer is.

