A Művészet Esztergomért egyik fő vonzereje, vagy ha úgy tetszik erénye az, hogy nemcsak helyi alkotók, de a városhoz kötődő képző- és fotóművészek is jelen vannak alkotásaikkal ezen a börzén. A hagyomány pedig már tíz évre nyúlik vissza, tehát aki megkedvelte ezt a „vegyes vágottat”, az újra kedvét leli vélhetően, hogy az adott esztergomi galériában több műfaj képviselője is bemutatja friss alkotását.

A megnyitón dr. Péter Csaba, az Eurohíd Alapítvány egyik alapítótagja fogalmazta meg gondolatait a Kapcsolatok Házában, kiemelve, hogy a csoportos kiállításon olyan művészek mutatkoznak be, akik valamilyen módon bekapcsolódtak már az Eurohíd Alapítvány munkájába.

–Fotók, festmények és grafikák egyaránt megtalálhatók és meg is vásárolhatók a tárlaton. Az Eurohíd Alapítvány művészeti köre folyamatosan bővül, így minden évben fedezhetnek fel új alkotókat a névsorban. Nem utolsó sorban az évnek ebben az időszakában úgy fognak össze a művészek egy közös tárlat erejéig, amikor a feltörekvő alkotók is lehetőséget kaphatnak arra, hogy nyilvánosan is megjelenhessenek munkáikkal – mondta dr. Péter Csaba.

Huszonkettedikéig harminc A több mint harminc kiállító között ott található Adorján Attila, Andráskó Péter, Bugyács Sándor, Gyárfás Miklós, Haász Ágnes, Kádár Katalin, Mécses Éva Hilda, Ollé Dániel, Tamási Péter és Végh Éva is. A kiállítás december 22-éig várja a közönséget a Kapcsolatok Házának galériájában.

Az alapító beszédében azt is kifejtette, hogy az adventi kiállításon szokásuk meghirdetni a következő pályázatukat, így most is ezt tették.

– 2022-ben van Nemes Nagy Ágnes születésének 100. évfordulója, ezért Madarak című verséhez kapcsolódóan hirdetjük meg következő összművészeti pályázatunkat. Az utóbbi két évben nagyon komoly témákat vettünk elő, mint a Covid okozta elmagányosodás vagy a művészek mindennapi küzdelmei. Jövőre látszólag könnyedebb téma felé vesszük az irányt Nemes Nagy Ágnes versével, méghozzá a természet felé – fűzte hozzá.

– Esztergom természeti környezete, a Duna élővilága, Dobogókő és a Pilis szakralitása mindig rengeteg inspirációt adott a művészeknek. Azonban ne feledkezzünk meg arról, hogy a madár a szabadság megtestesítőjeként jelenik meg a képzőművészeti és irodalmi alkotásokban. Ebben a sok problémával, gonddal teli időszakban az emberek szeretnének egy kicsit szárnyalni, szabadnak lenni a mindennapi problémák között – fogalmazott az alapító.